Российский форвард заявил, что ему звонили из «Реала»: «Говорят, Винисиусу нужна замена»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков в шутку сказал, что им интересуется «Реал».
– Желание у вас какое?
– Расти, развиваться и прогрессировать. Стать лучшей версией себя. Есть желание уехать в мадридский «Реал». (Улыбается.)
– Считаете, реально туда попасть?
– Да мне уже звонили из «Реала». Хотят (пригласить). Говорят, Винисиус подустал, нужна ему замена. (Смеется.) Не знаю. Хотелось бы в Европу, но сначала бы восстановиться и хорошо отыграть весну.
- 21-летний вингер в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его аренды самарским клубом рассчитан до конца сезона, контракт Ракова с «Локомотивом» действует до середины 2027 года.
- Сообщалось, что Раков интересен «Спартаку».
Источник: «РБ Спорт»