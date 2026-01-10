Российский форвард заявил, что ему звонили из «Реала»: «Говорят, Винисиусу нужна замена»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков в шутку сказал, что им интересуется «Реал».

– Желание у вас какое?

– Расти, развиваться и прогрессировать. Стать лучшей версией себя. Есть желание уехать в мадридский «Реал». (Улыбается.)

– Считаете, реально туда попасть?

– Да мне уже звонили из «Реала». Хотят (пригласить). Говорят, Винисиус подустал, нужна ему замена. (Смеется.) Не знаю. Хотелось бы в Европу, но сначала бы восстановиться и хорошо отыграть весну.