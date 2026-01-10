Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Российский форвард заявил, что ему звонили из «Реала»: «Говорят, Винисиусу нужна замена»

Российский форвард заявил, что ему звонили из «Реала»: «Говорят, Винисиусу нужна замена»

10 января, 11:25
9

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков в шутку сказал, что им интересуется «Реал».

– Желание у вас какое?

– Расти, развиваться и прогрессировать. Стать лучшей версией себя. Есть желание уехать в мадридский «Реал». (Улыбается.)

– Считаете, реально туда попасть?

– Да мне уже звонили из «Реала». Хотят (пригласить). Говорят, Винисиус подустал, нужна ему замена. (Смеется.) Не знаю. Хотелось бы в Европу, но сначала бы восстановиться и хорошо отыграть весну.

  • 21-летний вингер в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
  • Срок его аренды самарским клубом рассчитан до конца сезона, контракт Ракова с «Локомотивом» действует до середины 2027 года.
  • Сообщалось, что Раков интересен «Спартаку».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Крылья Советов Локомотив Винисиус Раков Вадим
Комментарии (9)
Давид59
1768034590
Респект! Реал, говоришь? Навскидку не вспомню пока никого из наших в Реале. Но "русские испанцы" были. Мостовой, Карпин, Кержаков. Давай, вперёд!!!
Ответить
NewLife
1768037428
С марса еще в шутку не звонили ? В палате №6 пока есть места)
Ответить
Император Бомжей
1768039514
Игрок добротный, с юмором)) Но а пока, после аренды, надо бы в Локо доказать, что готов к основе, потом уже про Реал шутить.
Ответить
Spartak_forv@
1768047931
Атака засверкает новым красками с Раковым)
Ответить
Александр-Балашов-google
1768081112
Можно конечно и помечтать, это как говорится невредно, но есть одно НО... Хрустальный ты парень,как бы карьеру не завершить в ФНЛ.
Ответить
Все новости
