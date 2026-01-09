Раков сказал, может ли уйти в «Спартак» или «Зенит»

Вингер «Локомотива» Вадим Раков, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», оценил возможный уход от красно-зеленых.

«Есть ли внутренний запрет на переход в «Спартак» или «Зенит»? Такого у меня нет. Просто стараюсь хорошо показывать себя там, где я нахожусь», – сказал Раков.