Раков – о будущем в «Локомотиве»: «Ничего не знаю»

Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своем будущем в «Локомотиве».

«На данный момент ничего не знаю по «Локомотиву». Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в «Крыльях Советов» и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет», – сказал Раков.