Раков – о будущем в «Локомотиве»: «Ничего не знаю»

Вингер «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своем будущем в «Локомотиве».
«На данный момент ничего не знаю по «Локомотиву». Никакой информации нет. Диалога по новому контракту нет. Сейчас я нахожусь в аренде в «Крыльях Советов» и делаю то, что мне скажут. Нужно здесь показать себя хорошо, а потом посмотрим, что будет», – сказал Раков.
- 21-летний вингер в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 11 матчей, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- Срок его аренды самарским клубом рассчитан до конца сезона, контракт Ракова с «Локомотивом» действует до середины 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»