Семак назвал лучшего молодого игрока РПЛ

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», назвал Алексея Батракова лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ.

Семак принял участие в ежегодном голосовании «Чемпионата» в рамках премии «Лучший молодой футболист РПЛ». В топ-5 его версии также вошли: Педро из «Зенита» (второе место), Матвей Кисляк и Кирилл Глебов из ЦСКА (третье и четвертое), а также Дмитрий Пестряков из «Акрона» (пятое).

Алексей Батраков уже выигрывал эту премию по итогам сезона-2024/25. Ранее обладателями награды становились Гамид Агаларов (2021/22), Сергей Пиняев (2022/23) и Константин Тюкавин (2023/24).