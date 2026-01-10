3 тренера пополнили «Оренбург»

«Оренбург» объявил о трех новых тренерах в штабе.

«Евгений Понятовский – тренер по работе с вратарями. В январе 2022 года Евгений Сергеевич вошeл в тренерский штаб женской команды «Зенита», с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. С июля 2023 года работал в «Зените-2».

Александр Грищенко – помощник главного тренера. В аналогичной должности Александр Александрович работал в «Витебске» и ульяновской «Волге». В качестве главного тренера возглавлял «Балтику-2», «Балтику» и «Велес».

Мухамед Берберович – тренер-аналитик. Босниец ранее уже входил в тренерский штаб «Оренбурга» с 2024 по 2025 год.

Приветствуем специалистов и желаем им продуктивной и успешной работы в нашем клубе!» – написали оренбуржцы.