3 тренера пополнили «Оренбург»

«Оренбург» объявил о трех новых тренерах в штабе.
«Евгений Понятовский – тренер по работе с вратарями. В январе 2022 года Евгений Сергеевич вошeл в тренерский штаб женской команды «Зенита», с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. С июля 2023 года работал в «Зените-2».
Александр Грищенко – помощник главного тренера. В аналогичной должности Александр Александрович работал в «Витебске» и ульяновской «Волге». В качестве главного тренера возглавлял «Балтику-2», «Балтику» и «Велес».
Мухамед Берберович – тренер-аналитик. Босниец ранее уже входил в тренерский штаб «Оренбурга» с 2024 по 2025 год.
Приветствуем специалистов и желаем им продуктивной и успешной работы в нашем клубе!» – написали оренбуржцы.
- Осенью клуб возглавил Ильдар Ахметзянов.
- «Оренбург» идет в РПЛ в зоне вылета.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»