  • Гендиректор «Спартака» раскрыл секрет гола Дмитриева в ворота ЦСКА

Гендиректор «Спартака» раскрыл секрет гола Дмитриева в ворота ЦСКА

19 декабря, 13:28
1

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил работу исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова над стандартными положениями.

22 ноября «Спартак» победил ЦСКА со счeтом 1:0 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол после подачи углового на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев.

«Игорь Дмитриев – очень прогрессирующий футболист. И он большой молодец, что в дерби с ЦСКА на том самом угловом добежал и оказался в том месте, в котором нужно.

Я могу назвать вам причину того, почему он там оказался – всю неделю перед этой игрой Вадим Юрьевич Романов работал над угловыми, чего, к сожалению, особо не было раньше на протяжении полутора лет.

Если внимательно ещe раз посмотреть на этот угловой, то действительно можно сказать, что это небольшое произведение искусства», – сказал Некрасов.

  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Некрасов Сергей Дмитриев Игорь Романов Вадим
alefreddy
1766157218
ай да тренер ай да ...
