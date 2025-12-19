Гендиректор «Спартака» раскрыл секрет гола Дмитриева в ворота ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов отметил работу исполняющего обязанности главного тренера команды Вадима Романова над стандартными положениями.

22 ноября «Спартак» победил ЦСКА со счeтом 1:0 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол после подачи углового на 43-й минуте забил Игорь Дмитриев.

«Игорь Дмитриев – очень прогрессирующий футболист. И он большой молодец, что в дерби с ЦСКА на том самом угловом добежал и оказался в том месте, в котором нужно.

Я могу назвать вам причину того, почему он там оказался – всю неделю перед этой игрой Вадим Юрьевич Романов работал над угловыми, чего, к сожалению, особо не было раньше на протяжении полутора лет.

Если внимательно ещe раз посмотреть на этот угловой, то действительно можно сказать, что это небольшое произведение искусства», – сказал Некрасов.