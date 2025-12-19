«Рубин» забрал нападающего молодежной сборной России у «КАМАЗа»

«Рубин» воспользовался пунктом в контракте и вернул нападающего Даниила Моторина из «КАМАЗа» в расположение клуба.

«Благодарим Даниила за время, проведeнное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере. Удачи, Мотор!⚙️» – говорится в сообщении «КАМАЗа»

.

21-летний Моторин выступал за клуб из Набережных Челнов с января. За это время он провел за команду 34 матча, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.

В этом году Моторин провел 5 матчей за молодежную сборную России, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

Также «КАМАЗ» сообщил, что 31-летний полузащитник Давид Хубаев переходит в «Спартак К».