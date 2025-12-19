Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Рубин» забрал нападающего молодежной сборной России у «КАМАЗа»

«Рубин» забрал нападающего молодежной сборной России у «КАМАЗа»

19 декабря, 13:38

«Рубин» воспользовался пунктом в контракте и вернул нападающего Даниила Моторина из «КАМАЗа» в расположение клуба.

«Благодарим Даниила за время, проведeнное в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере. Удачи, Мотор!⚙️» – говорится в сообщении «КАМАЗа»

.

  • 21-летний Моторин выступал за клуб из Набережных Челнов с января. За это время он провел за команду 34 матча, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.
  • В этом году Моторин провел 5 матчей за молодежную сборную России, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

Также «КАМАЗ» сообщил, что 31-летний полузащитник Давид Хубаев переходит в «Спартак К».

Еще по теме:
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин» 3
Бубнов назвал двух игроков РПЛ, которые нужны «Спартаку» для борьбы за чемпионство 7
Позиция ангольского клуба насчет ухода Артиги в «Рубин» 3
Источник: страница «ФК «КАМАЗ» | Набережные Челны» в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы КАМАЗ Рубин Спартак К Хубаев Давид Моторин Даниил
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
17:00
1
Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
16:50
7
Все новости
Все новости
Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ
20:06
Мостовой назвал клуб Примеры, в котором мог бы играть Тюкавин
19:40
Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду
19:29
1
«Зенит» не получал официальных предложений по Нино
19:18
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
18:51
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Отец Егорова – о допросе сына: «Из человека сделали преступника, который вывозил отсюда миллиарды»
17:15
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
17:00
1
Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
16:50
7
В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day
16:41
4
Глушаков ответил, какой тренер должен возглавить «Спартак»
16:29
1
ВидеоПогребняк вновь надел форму «Спартака»
16:20
Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную
16:09
3
Пономарев резко прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «С какого бодуна это делать?»
16:04
7
Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»
15:53
10
Погребняк не согласен с решением ФИФА по Кержакову
15:36
Глушаков разочарован «Спартаком»
15:30
3
Ташуев против обмена Дивеева на Гонду: «Вообще не понимаю»
15:15
Талалаев высказался о своем будущем на фоне интереса топ-клубов
15:01
«Оренбург» ведет переговоры о переходе форварда «Локомотива»
15:00
Названы отступные за Бителло по контракту с «Динамо»
14:47
ФотоСперцян встретился с Ибрагимовичем в Дубае
14:28
8
«Зенит» включился в борьбу за трансферную цель ЦСКА
14:14
3
Аршавин ответил, нужен ли Соболев «Зениту»
13:48
3
ФотоЕще один спартаковец сделал предложение своей девушке
13:26
3
Аршавин назвал 3 позиции в «Зените», требующие усиления
13:07
2
Семин предложил решение, как теперь быть с рекордом по голам за сборную России
12:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 