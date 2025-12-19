Талалаев объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо».

Столичный клуб назначил тренера в июне.

17 ноября он подал в отставку по собственному желанию.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

«Не очень люблю оценивать чужие команды. Качество игры – могу, но допущенные ошибки – нет. Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время.

И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, – это времени и доверия руководителей.

Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой – чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось», – заявил Талалаев.