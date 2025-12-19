Гаджиев встал на защиту Станковича

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев оценил работу Деяна Станковича в московском клубе.

«У меня не было вопросов к Станковичу. Не считаю, что «Спартак» плохо играл.

Я человек, наблюдавший гегемонию «красно-белых» в 90-е годы, привыкший к победам, чемпионствам. Но при нынешних «Зените» и «Краснодаре» быть первыми в стране довольно тяжело.

Поэтому опять же не считаю, что «Спартак» при Станковиче был плох. Мы не знаем внутреннюю кухню.

Но если задача – только чемпионство, то, пожалуй, да, в этом случае стоило поменять Станковича и пригласить того, кто считает, что «Спартак» станет чемпионом. А мы поверим», – сказал Гаджиев.