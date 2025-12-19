Талалаев назвал маразмом решение «Спартака»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказал недоумение отставкой Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?

– Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке».

За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов.