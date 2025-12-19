Введите ваш ник на сайте
Талалаев назвал маразмом решение «Спартака»

Сегодня, 11:10
27

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказал недоумение отставкой Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

– Какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?

– Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке».

За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов.

  • Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» 11 ноября. Он работал в клубе с июня 2024 года.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей Станкович Деян
Комментарии (27)
SLADE2019
1766133063
Это дело других людей, уважаемый Балалайкин, как любят тебя величать. А журналисты своими идиотскими вопросами (ну какое его дело, что там в другом клубе на кухне творится) подтверждают свой уровень.
Ответить
NewLife
1766133395
Готовишься стать экспердом срач тв ? Правильно, Балтика не навсегда.
Ответить
BarStep
1766133584
Спартак был Спартаком только в Союзе и его действительно уважала фсястрана (искл - каклы), а потом начался сплошной, усиливающийся маразм… Теперь это превратилось просто в клубишко, так, чисто поржать… с ярко выраженным сектизмом. Причем, бОльшая часть сектантов ошивается здесь, на Бомбе
Ответить
R_a_i_n
1766135229
Талалаев превращается в бла-бла-лаева!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766141897
Маразм и спартак слова синонимы! Гыгыгы
Ответить
СПОРТ 21 века
1766142807
Действительно странная история. Но она, скорее всего, объяснима: если бы Станкович не наговорил лишних слов в Чеченской Республике, наверняка его бы оставили. А так, чтобы не вызывать вражду между народами или как минимум недопонимание внутри страны, руководство Спартака вынуждено было расстаться с этим уважаемым человеком. Наверняка Талалаев не слишком понимает, что Станкович перешёл границу (которую в современных реалиях тем более внутри страны переходить нельзя), поэтому так говорит про Станковича. Если, конечно, говорить только за спортивную составляющую, то Станкович в 21-м столетии стал лучшим тренером Спартака по набору очков. И это действительно Спартаку должно быть приятно. Лучше тренера у Спартака в этом смысле не было...
Ответить
crf57
1766143246
ТАЛАЛАЕВ! Не лезь своим св... рылом в чужой калашный ряд! Зарвался уже совсем!
Ответить
