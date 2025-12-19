Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов определил максимальное место «Спартака» по итогам сезона

Бубнов определил максимальное место «Спартака» по итогам сезона

Сегодня, 01:05
2

Бывший спартаковец Александр Бубнов дал прогноз на выступление «Спартака» весной.

«Давай по «Спартаку». «Спартачок»… Что будет весной? Смотри, «Сочи» – прибили, «Акрон» – прибили, «Зениту» сгорели. Тем более что игра в Санкт-Петербурге. «Оренбург» – прибили, «Локо» – сгорели, «Ростов» – прибили, «Ахмат» – прибили.

«Краснодару» дома сгорели, «Пари НН» прибили, «Крылья» прибили, «Рубин» прибили. И «Махачкала», последний тур, прибили.

Тем более, да, что мы наговорили, как они «наприбивали», максимум для «Спартака» – это пятое место. Выше они не поднимутся», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • «Спартак» сейчас идет на 6-м месте РПЛ.
  • Сезон возобновится 27 февраля.
  • Москвичи не брали РПЛ с 2017 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766113724
на всякий случай стало очень стыдно за спартаг)
Ответить
СильныйМозг
1766114021
Не фига себе, высоко же он оценил спартак. Без соломки, возле параши, место спартака
Ответить
  • Читайте нас: 