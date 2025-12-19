Бубнов определил максимальное место «Спартака» по итогам сезона

Бывший спартаковец Александр Бубнов дал прогноз на выступление «Спартака» весной.

«Давай по «Спартаку». «Спартачок»… Что будет весной? Смотри, «Сочи» – прибили, «Акрон» – прибили, «Зениту» сгорели. Тем более что игра в Санкт-Петербурге. «Оренбург» – прибили, «Локо» – сгорели, «Ростов» – прибили, «Ахмат» – прибили.

«Краснодару» дома сгорели, «Пари НН» прибили, «Крылья» прибили, «Рубин» прибили. И «Махачкала», последний тур, прибили.

Тем более, да, что мы наговорили, как они «наприбивали», максимум для «Спартака» – это пятое место. Выше они не поднимутся», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».