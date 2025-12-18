Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, почему сборная России под его руководством плохо выступила на чемпионате Европы в 2021 году.

Россияне не вышли из группы.

Команда победила Финляндию (1:0) и потерпела 2 разгромных поражения – от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

«У велосипедистов есть такой термин – «набрать наглый ход». Вот мы реально набрали наглый ход.

В отборе ЧЕ мы всех «прочесали», кроме бельгийцев. Потому что это была первая команда мира в рейтинге ФИФА. Остальным мы забили столько, сколько никто никогда не забивал. И попали на чемпионат Европы.

Может, мы бы не стали чемпионами Европы. Может, мы бы из группы не вышли. Но мы бы были другой командой – эмоциональной, заряженной. Но нам помешал ковид.

Из-за ковида чемпионат Европы перенесли. И сборная вообще не собиралась около 11 месяцев. Тебя тренер не видит год.

Он тебя одним оставил, через год ты приходишь вроде тот же. Но движения не те, раньше проходил – теперь нет.

Игроки приехали – тот же состав, те же люди. Но я же вижу, что это другая команда. Люди те же – команда другая!» – заявил Черчесов.