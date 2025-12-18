Орлов сравнил Талалаева с Лобановским

Комментатор Геннадий Орлов заявил о сходстве главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева с Валерием Лобановским.

«Талалаев – он вообще парень незаурядный. Я его сравниваю с Лобановским. Он закончил математическую школу в Москве с золотой медалью. Понимаете, что это такое? Это мышление уже совсем другое. Лобановский закончил школу с золотой медалью, а политехнический институт, технический какой-то университет, с красным дипломом, играя за дубль киевского «Динамо». Понимаете? То есть, это говорит о том, что это люди другого мышления. Они не гуманитарии, они очень считают хорошо. И вот и Талалаев, он очень тщательно считает.

Вы смотрите, команда за него играет, как он живет с этой командой. «Балтика» – это его судьба. Он не случайно, когда были какие-то позывы из других клубов, сказал, что я хочу сделать клуб в Калининграде настоящий, который будет постоянно играть в футбол, показывать хороший футбол и биться за медали, за награды. И я его поддерживаю, потому что я его хорошо знаю очень. Ему не надо сейчас искать какой-то клуб в Москве, хотя он сам москвич вообще», – сказал Орлов.