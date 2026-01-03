Непомнящий выявил в РПЛ тренера-чудотворца

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий оценил работу главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Балтика» – большая и счастливая неожиданность для нашего чемпионата. Выросла команда, которая совершает необъяснимые и невозможные вещи. Хотя я внимательно читал интервью Талалаева, в котором он объясняет этот феномен. Тем не менее восхищаюсь и удивляюсь.

Для меня это хорошо, когда тренер из игроков Первой лиги делает команду, которая способна играть в РПЛ. У нас очень сильная лига. Успех «Балтики» – это победа руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, игроков. Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса», – сказал Непомнящий.