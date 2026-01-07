Мостовой окончательно отказался от карьеры главного тренера в клубе РПЛ

Александр Мостовой не будет возглавлять команды, выступающие в РПЛ.

Дело в нежелании экс-спартаковца получать тренерскую лицензию категории Pro.

– Пока, честно говоря, не планировал. Мне же не 35-40 лет. А сколько людей с категорией Pro не могут найти себе команду?

Так что я на этом не зацикливаюсь. Спокойно к этому относился, отношусь и буду относиться.

– Но без категории Pro нельзя работать главным тренером в клубе РПЛ.

– Так я могу спокойно сидеть на лавке вторым, третьим, четвертым, пятым тренером, как это делают многие. У нас в клубах сейчас по 15 ассистентов у главного тренера, я тоже могу быть им.

– Никто вас пока не звал в свой штаб?

– Не-не, пока никто. Ничего странного в этом нет. Это же наш российский футбол.

– Не хотели бы попробовать начать карьеру за границей?

– В сегодняшнее время – нет. Вы же знаете, что сегодня происходит. Кроме того, знаете, сколько там своих легенд, которые тоже играли в футбол и хотят быть тренерами? Так много команд нет.