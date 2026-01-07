Введите ваш ник на сайте
Мостовой окончательно отказался от карьеры главного тренера в клубе РПЛ

7 января, 18:21
23

Александр Мостовой не будет возглавлять команды, выступающие в РПЛ.

Дело в нежелании экс-спартаковца получать тренерскую лицензию категории Pro.

– Пока, честно говоря, не планировал. Мне же не 35-40 лет. А сколько людей с категорией Pro не могут найти себе команду?

Так что я на этом не зацикливаюсь. Спокойно к этому относился, отношусь и буду относиться.

– Но без категории Pro нельзя работать главным тренером в клубе РПЛ.

– Так я могу спокойно сидеть на лавке вторым, третьим, четвертым, пятым тренером, как это делают многие. У нас в клубах сейчас по 15 ассистентов у главного тренера, я тоже могу быть им.

– Никто вас пока не звал в свой штаб?

– Не-не, пока никто. Ничего странного в этом нет. Это же наш российский футбол.

– Не хотели бы попробовать начать карьеру за границей?

– В сегодняшнее время – нет. Вы же знаете, что сегодня происходит. Кроме того, знаете, сколько там своих легенд, которые тоже играли в футбол и хотят быть тренерами? Так много команд нет.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А в марте 2025 года.
  • Он проходил стажировку в московском «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1767800242
..."Не на того нарвались!" - подумал Санёк...
Ответить
evgevg13
1767800523
Слился шут.
Ответить
Император Бомжей
1767801170
Наконец то протрезвел!))) Не ожидал от него, думал щас скажет в РПЛ точно не буду, а вот в Испании да, попробую)) Наконец то адекватное интервью!)))
Ответить
Цугундeр
1767801171
)) Если ты не вышел рылом, но футбольный человек. Убожество какое..
Ответить
Desma
1767801469
Шурик, ну как же так!? Все на тебя надеялись, а ты вот так взял и нагадил в душу своим болельщикам.........
Ответить
sochi-2013
1767801560
Как в анекдоте про иванушку-дурачка который стал царём. Не царское это дело в п.... ковыряться, прикажу и в....! П
Ответить
bset
1767801916
"Мостовой объявил об окончании тренерской карьеры. В его статистике 0 поражений"
Ответить
neim
1767811285
"Так я могу спокойно сидеть на лавке вторым, третьим, четвертым, пятым тренером, как это делают многие." Сидишь на лавке Саня ты сейчас и тебя немного подкармливают за эту чушь, что ты несёшь, а тренеру, пусть даже и пятому, все же работать приходится.
Ответить
odessakmv
1767837805
гнилая отмазка
Ответить
Чилим.
1767840952
– Так я могу спокойно сидеть на лавке вторым, третьим, четвертым, пятым тренером, как это делают многие - но даже этого мне никто не предлагает - заплакал шут...
Ответить
