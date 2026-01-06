Мостовой ответил, считает ли нового тренера «Спартака» футбольным человеком

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что новый главный тренер команды Хуан Карседо – футбольный человек.
«Много уже говорили про него. Получится – «ура, ура» все будут говорить. Не получится – соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал.
Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры «Спартак», попадет в тройку, и скажут – спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке», – сказал Мостовой.
- Карседо назначен на пост главного тренера «Спартака» 5 января. Он уже работал в клубе в 2012 году в штабе Унаи Эмери.
- В ходе игровой карьеры с 1993 по 2006 годы Карседо играл, в частности, за первую и вторую команду «Атлетико» и «Леганес» в Сегунде, за «Ниццу» в Лиге 2, за «Лас-Пальмас» в третьем по статусу дивизионе Испании.
Источник: ТАСС