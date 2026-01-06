Мостовой ответил, считает ли нового тренера «Спартака» футбольным человеком

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что новый главный тренер команды Хуан Карседо – футбольный человек.

«Много уже говорили про него. Получится – «ура, ура» все будут говорить. Не получится – соберется и уедет. По-моему, он футбольный человек, сам играл и много лет работал.

Что значит спасти сезон? Выиграет три подряд игры «Спартак», попадет в тройку, и скажут – спасли. С таким составом с любым тренером клуб должен быть в тройке», – сказал Мостовой.