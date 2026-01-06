Мостовой сравнил нового тренера «Спартака» с Абаскалем

Александр Мостовой ответил, кто лучше – новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо или Гильермо Абаскаль, возглавлявший команду с 2022 по 2024 год.

– В России было столько ноунеймов, в том числе и в «Спартаке»… Я на это уже не обращаю внимания. Главное, чтобы был футбольный человек.

Вроде бы Карседо – именно такой, потому что он много лет работал с Эмери, вроде бы играл в футбол, пускай и где-то во второй лиге.

Но получится у него или нет, посмотрим. У них же (у иностранцев) всегда есть отговорки: «Не получилось – ничего страшного, уедем». Он же не первый и не последний такой.

– Карседо для «Спартака» – вариант лучше, чем был Абаскаль?

– Конечно, лучше! Здесь человек хотя бы играл в футбол. Нет ничего мистического. И много лет работал с таким человеком, как Эмери. Абаскаля же взяли с остановки.

Так можно в метро зайти и взять там любого человека: «Любишь футбол? Хочешь работать в «Спартаке»? Тогда давай, пошли» (смеется).