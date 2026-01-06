Введите ваш ник на сайте
Мостовой сравнил нового тренера «Спартака» с Абаскалем

6 января, 20:51
2

Александр Мостовой ответил, кто лучше – новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо или Гильермо Абаскаль, возглавлявший команду с 2022 по 2024 год.

– В России было столько ноунеймов, в том числе и в «Спартаке»… Я на это уже не обращаю внимания. Главное, чтобы был футбольный человек.

Вроде бы Карседо – именно такой, потому что он много лет работал с Эмери, вроде бы играл в футбол, пускай и где-то во второй лиге.

Но получится у него или нет, посмотрим. У них же (у иностранцев) всегда есть отговорки: «Не получилось – ничего страшного, уедем». Он же не первый и не последний такой.

– Карседо для «Спартака» – вариант лучше, чем был Абаскаль?

Конечно, лучше! Здесь человек хотя бы играл в футбол. Нет ничего мистического. И много лет работал с таким человеком, как Эмери. Абаскаля же взяли с остановки.

Так можно в метро зайти и взять там любого человека: «Любишь футбол? Хочешь работать в «Спартаке»? Тогда давай, пошли» (смеется).

  • Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
  • Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  • Абаскаль сейчас работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луисе».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Атлетико Сан-Луис Спартак Абаскаль Гильермо Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1767734040
Опять мост всё перепутал. Когда Эмери тренировал Спартак от Мостового ему также доставалось, как и остальным и мост говорил, что Эмери слабый тренер)
Ответить
andr45
1767771920
Может ли кто-нибудь назвать хоть одного тренера РПЛ, который приняв команду на ДЕСЯТОМ месте, закончил сезон на ТРЕТЬЕМ? Не назовете — НЕТ ТАКИХ. И это в условиях не только бесконечной самой злобной и циничной травли и клеветы. К тому же АБАСКАЛЬ — единственный тренер в мире, на жизнь которого покушались на глазах миллионов людей. И вспомните, мрази, как вы сокрушались, что убийство не состоялось. Между прочим, этот «клоун» смог в первый же сезон, поднять «Спартак» с десятого места на третье) При этом, в основу команды составляли РОССИЙСКИЕ игроки) Селихов — 29 игр, Чернов — 24, Джикия — 26, Литвинов — 25, Денисов — 29, Зобнин — 29, Пруцев — 27, Хлусевич — 26, Литвинов — 25 , Соболев — 26, Зиньковский - 28 И кто же тогда по классификации КАРПИН, ТАШУЕВ, ИВИЧ, ГАЛАКТИОНОВ и прочие гроссмейстеры тренерского цеха, если их в первый же сезон обошел «клоун, который не знал, как по мячу ударить?)
Ответить
