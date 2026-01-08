«Краснодар» договорился о двух сделках с «Пари НН»

Состав «Краснодара» пополнит нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли.

В обратном направлении отправится другой форвард Александр Кокшаров. Это разные сделки, а не обмен.

У «Краснодара» будет приоритетное право обратного выкупа Кокшарова за 500 миллионов рублей, если «Пари НН» останется в РПЛ, или за 200 миллионов в случае вылета нижегородцев.