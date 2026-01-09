«Ахмат» объявил, что взял на просмотр двух футболистов

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян и защитник «Велеса» Кирилл Кистенев приехали на первый сбор «Ахмата» в Белеке.

Он продлится до 19 января. По окончании сбора тренерским штабом грозненцев будет принято решение относительно их будущего в клубе.

Сообщается, что в ходе сбора «Ахмат» сыграет два контрольных матча с командами из Сербии: «Нови Пазар» (13 января) и «ОФК Белград» (18 января).

«Пари НН» отмечает, что решение по Царукяну также принято в соответствии с пожеланиями самого игрока.

Права на Кистенева принадлежат «Краснодару»