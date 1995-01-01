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Нови Пазар
Главные новости
Гинеру грозит пожизненный срок, первый летний трансфер ЦСКА, Рябчук в «Спартаке» и другие новости
4 августа
23:30
Текст
Как работает лимит на легионеров в топ-5 лигах – сравниваем с РПЛ (недавно в России заговорили об изменениях)
5
23:24
Юран жестко высказался о судействе после поражения от «Краснодара»
1
23:09
Стал известен запасной вариант «Реала» на случай срыва Мбаппе
1
22:52
Лебеденко рассказал об общении с Кадыровым
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Все новости
4 августа
22:42
Игрок «Амкала» – соперникам по Кубку России: «Всем ***!»
4
22:34
РФС сообщил о переносе ретроматча «Спартака» и сборной России
22:26
Тошич назвал главный козырь ЦСКА
22:13
Фото
Юран получил красную после матча с «Краснодаром»
10
22:06
Видео
Обзор матча «Краснодар» – «Пари НН»: голы и лучшие моменты
22:05
РПЛ. «Краснодар» удержал победу над «Пари НН» (1:0) и идет без потерь
9
21:50
Оффтоп
Губерниев прокомментировал нашумевшую оговорку Загитовой
5
21:43
Промес: «Мы с Бонгонда схожи по натуре»
21:33
Якубко назвал Дзюбу «эгоистом»
21:16
Бабаев объяснил покупку ЦСКА форварда Файзуллаева
1
20:56
Матчи РПЛ будут показывать в семи странах
7
20:51
Стала известна сумма трансфера Оздоева в ПАОК
1
20:46
У ЦСКА появился новый генеральный спонсор
3
20:29
Фото
В «Спартаке» выбрали лучшего игрока июля
1
20:22
Видео
Судья травмировался на матче «Краснодар» – «Пари НН»
3
20:08
В РПЛ сменился самый дорогой игрок после ухода Малкома
6
20:02
Фото
«Милан» купил Мусу за 20 миллионов
2
19:47
Файзуллаев прокомментировал переход в ЦСКА
2
19:42
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У Кордобы 7 голов в последних 8 матчах, гол колумбийца против «Пари НН» оценивают в 2.00. Не забудьте использовать бонус в 17000₽!
19:35
Танасиевич: «Сербии повезло, что здесь работает Кержаков»
19:23
Кокорин – в заявке «Фиорентины» на турнир в Англии
2
19:12
Фото
«Спартак» отправил своего полузащитника в Белоруссию
2
18:58
«Краснодар» – «Пари НН»: стартовые составы на 3-й тур РПЛ
18:47
Мостовой назвал два клуба с сильнейшими составами в РПЛ
5
18:36
Семин высказался о перспективах «Спартака» стать чемпионом России
18:23
Представитель Дзюбы жестко ответил Нагучеву, назвавшему форварда «быдлом»
7
18:10
«Бавария» сделала финальное предложение по Кейну
3
17:50
Рябчук в «Спартаке»: финансовые подробности сделки
2
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