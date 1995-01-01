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    Нови Пазар

    Город Нови Пазар
    Дивизион Сербия-Супер Лига
    Сайт fknovipazar.rs/
    Стадион Нови Пазар Сити
    Тренер Драган Аничич
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