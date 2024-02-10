Российский форвард Иван Игнатьев дебютировал в чемпионате Сербии

Нападающий Иван Игнатьев провел первый матч за «Железничар Панчево» в чемпионате Сербии. Его команда принимала дома «Нови Пазар» в игре 20-го тура.
25-летний россиянин вышел на поле после перерыва при счете 2:1 в пользу «Железничара» вместо украинского форварда Евгения Павлова.
Матч закончился со счетом 2:2 – «Нови Пазар» забил мяч в компенсированное ко второму тайму время.
- Ранее Игнатьев выступал за «Краснодар-2», «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», молодежную и юношеские сборные России.
- «Железничар» сейчас занимает 14 местов в чемпионате Сербии среди 16 участников.