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«Нови Пазар» – «Ягеллония»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 7.50

23 июля 2025 10:51
Нови Пазар - Ягеллония
24 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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7.50
Наш прогноз – ничья 1:1
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В четверг, 24 июля, во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Нови Пазар» (Сербия) и «Ягеллония» (Польша). Матч пройдет в городе Нови-Пазар, начало – в 20:00 (мск).

«Нови-Пазар»

Команда Владимира Гочиновича заняла 3-е место в чемпионате Сербии сезона-2024/25, набрав 54 очка. «Нови-Пазар» добыл 15 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей – 60:65.

В прошлом сезоне клуб впервые в истории вошел в число призеров чемпионата Сербии.

Результаты «Нови-Пазар» в товарищеских играх:

  • 18.07.25 «Нови-Пазар» – «Вележ» (Босния и Герцеговина) – 1:1;
  • 10.07.25 «Спартак» Суботица (Сербия) – «Нови-Пазар» – 2:1.

«Ягеллония»

«Ягеллония» набрала 61 очко в минувшем сезоне чемпионата Польши и заняла 3-е место в таблице. Подопечные Адриана Семенца добыли 17 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 56:42.

Клуб из Белостока располагается на 106-й позиции в рейтинге УЕФА. В Лиге конференций в прошлом сезоне «Ягеллония» дошла до 1/4 финала.

Предыдущие результаты «Ягеллонии»:

  • 18.07.25 «Ягеллония» – «Термалика» – 0:4 Высшая лига;
  • 12.07.25 «Ягеллония» – «Теплице» (Чехия) – 0:1 Товарищеская игра;
  • 11.07.25 «Ягеллония» – «Заглембе» – 0:1 Товарищеская игра.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Нови-Пазар» – «Ягеллония»

«Ягеллония» начал новый сезон в родном чемпионате с разгромного домашнего поражения. «Нови-Пазар» пока что проводит только товарищеские игры, поэтому игровой тонус у хозяев далек от оптимального. Наш прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.

7.50
Наш прогноз – ничья 1:1
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Автор: Миронов Николай
Лига конференций Ягеллония Нови Пазар
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