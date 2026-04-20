Российский хавбек оформил «1+1» в матче чемпионата Сербии

Вчера, 13:12
1

Полузащитник ОФК Егор Пруцев провел свой самый результативный матч в этом сезоне.

Он отметился голом и передачей в гостевой игре с «Нови Пазар» в матче 1-го тура турнира первой восьмерки чемпионата Сербии.

Пруцев вышел на поле на 64-й минуте при счете 2:1 в пользу ОФК. Уже на 67-й он отметился голевой передачей на Алексу Цветковича, а на 85-й забил 4-й гол своей команды в ворота соперника в этой игре. До конца матча ОФК еще раз поразил ворота «Нови Пазара» и победил со счетом 5:1.

  • 22-летний Пруцев играет за ОФК с сентября на правах аренды из «Црвены Звезды».
  • В сумме он провел в этом сезоне 13 матчей за две белградские команды, забил 1 гол, сделал 5 ассистов.
  • ОФК занимает в чемпионате Сербии 6-е место с 43 очками после 31 матча.

Источник: «Бомбардир»
Сербия. Суперлига ОФК Нови Пазар Пруцев Егор
Комментарии (1)
Цугундeр
1776682026
" - Ехал бы к брату в Москву. Глядишь, пристроит тебя куда, дурака. Чай не бросит. Брат ведь твой. - Да пошел он!..")
18+
