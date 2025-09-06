У «Акрона» сорвался трансфер российского легионера

Переход полузащитника «Црвены Звезды» Егора Пруцева в «Акрон» не состоится.

Сам футболист отказался от перехода. «Акрон» был готов предложить Пруцеву контракт на три года. Пруцев же не намерен возвращаться в Россию и хочет продолжить карьеру в Европе.

Также, несмотря на то, что стороны изначально обсуждали трансферную сумму в размере 1 миллиона евро, несколько дней назад «Акрон» снизил предложение до 600 тысяч евро, что категорически не устроило сербский клуб.