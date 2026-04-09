Оплеванный Тикнизян рассказал, как пережил унизительный инцидент

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян вспомнил, как его оплевали болельщики.

– В гостевом матче против «Нови Пазара» на Кубок один из болельщиков команды хозяев плюнул в тебя. Сталкивался ли ты раньше с подобным поведением со стороны фанатов? И были ли ещe какие-то инциденты с болельщиками за время выступления в Сербии?

– Нет, никогда с подобным поведением не сталкивался. Мяч ушел за боковую линию, я пошел за ним, над головой услышал характерный звук перед тем, как любой человек хочет плюнуть. Но про себя подумал, что нет, не плюнет. И через секунду уже плевок был на моих волосах, а если быть точнее, на моем затылке. Конечно, эта ситуация очень сильно меня разозлила, и после забитого мяча я вот подобным образом отпраздновал.