Пруцев поедет играть в Германию или Францию

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев думает над будущим.

«У Егора заканчивается контракт с «Црвеной». Соглашение вряд ли будет продлено, российский полузащитник рассматривает варианты из вторых по силе чемпионатов Франции и Германии. В сторону России принципиально не смотрит.

В этом сезоне играет в аренде в сербском ОФК», – написал источник.