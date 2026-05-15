Пруцев поедет играть в Германию или Францию

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев думает над будущим.
«У Егора заканчивается контракт с «Црвеной». Соглашение вряд ли будет продлено, российский полузащитник рассматривает варианты из вторых по силе чемпионатов Франции и Германии. В сторону России принципиально не смотрит.
В этом сезоне играет в аренде в сербском ОФК», – написал источник.
- Пруцев – брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
- В России Егор выступал за «Сочи».
- 23-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»