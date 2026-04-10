Впечатления Тикнизяна от Станковича

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Деяна Станковича.
– Главный тренер «Црвены звезды» Деян Станкович высоко оценивает твои игровые качества. Вы оба довольно эмоциональны – помогает ли это найти общий язык?
– Думаю, дело в первую очередь в требованиях тренера, которые полностью соответствуют моему стилю игры. От этого такое хорошее взаимопонимание.
– Какой Станкович как тренер внутри команды? Какие его методы работы тебе особенно близки?
– Требовательный. Что касается методики, то считаю не совсем корректным об этом говорить. Но если вкратце, то агрессивный, динамичный футбол.
- Тикнизян – воспитанник ЦСКА. В РПЛ он также играл за «Локомотив».
- Сейчас Наир выступает и за сборную Армении.
- Тикнизян интересен «Спартаку», который ранее тренировал Станкович.
Источник: Metaratings