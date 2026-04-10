Впечатления Тикнизяна от Станковича

10 апреля, 00:04

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Деяна Станковича.

– Главный тренер «Црвены звезды» Деян Станкович высоко оценивает твои игровые качества. Вы оба довольно эмоциональны – помогает ли это найти общий язык?

– Думаю, дело в первую очередь в требованиях тренера, которые полностью соответствуют моему стилю игры. От этого такое хорошее взаимопонимание.

– Какой Станкович как тренер внутри команды? Какие его методы работы тебе особенно близки?

– Требовательный. Что касается методики, то считаю не совсем корректным об этом говорить. Но если вкратце, то агрессивный, динамичный футбол.

  • Тикнизян – воспитанник ЦСКА. В РПЛ он также играл за «Локомотив».
  • Сейчас Наир выступает и за сборную Армении.
  • Тикнизян интересен «Спартаку», который ранее тренировал Станкович.

Источник: Metaratings
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Тикнизян Наир Станкович Деян
