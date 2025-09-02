Российский футболист «Црвены Звезды» близок к возвращению в РПЛ

Полузащитник Егор Пруцев, вероятно, продолжит карьеру в «Акроне».
Клуб РПЛ ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о выкупе игрока за 1 миллион евро.
Белградцы больше не рассчитывают на хавбека в связи со скорым подписанием Томаша Ханделя из «Витории Гимараеш».
Ранее у российского футболиста была возможность оказаться в чемпионатах Португалии, Франции и Швейцарии, однако с закрытием трансферных окон в Европе для него остался единственный вариант – возвращение в РПЛ.
- Егор – младший брат спартаковца Данила Пруцева, отданного в аренду «Локомотиву».
- Он вернулся в Сербию из аренды в словенском «Целе», где в прошлом сезоне забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
- Пруцев-младший – воспитанник академии «Краснодара».
Источник: Sport24