Российский футболист «Црвены Звезды» близок к возвращению в РПЛ

Полузащитник Егор Пруцев, вероятно, продолжит карьеру в «Акроне».

Клуб РПЛ ведет переговоры с «Црвеной Звездой» о выкупе игрока за 1 миллион евро.

Белградцы больше не рассчитывают на хавбека в связи со скорым подписанием Томаша Ханделя из «Витории Гимараеш».

Ранее у российского футболиста была возможность оказаться в чемпионатах Португалии, Франции и Швейцарии, однако с закрытием трансферных окон в Европе для него остался единственный вариант – возвращение в РПЛ.