Песьяков оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство с Карседо

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказлся о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака».
Голкипер играл за красно-белых в 2012 году, когда испанец работал в московском клубе помощником Унаи Эмери.
– Дмитрий Гунько рассказывал, что Карседо очень активно участвовал в тренировочном процессе того «Спартака». Можете что‑то такое вспомнить?
– Мне очень сложно было уследить эти моменты, потому что вратари тренируются отдельно. Есть какие‑то общекомандные удары, тактика, но это не 100% всего времени. Честно, ничего такого не помню. Это было давно.
– Какое будущее у «Спартака» с таким тренером?
– Сложно говорить, это же «Спартак», постоянные качели, а уже хочется стабильности. Мне кажется, история с назначением Карседо неплохая. Думаю, он вырос как личность, его результаты говорят сами за себя, ментально все будет выдерживать.
– Такой эмоциональной истории, как с Деяном Станковичем, не будет?
– Все зависит от результата. Будут побеждать, значит, не надо так скакать. Хотя у Андрея Талалаева есть с этим проблемы, несмотря на то, что «Балтика» хорошо играет. Но это эмоции. Он сам говорит, что в игре его лучше не трогать, он не всегда справляется с эмоциями.
– Смогут ли красно‑белые бороться с Карседо за чемпионство?
– Не в этом сезоне. В следующем, если дадут время, почему бы и нет.
- Карседо был назначен главным тренером «Спартака» 5 января.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 11 баллов.