Песьяков оценил шансы «Спартака» побороться за чемпионство с Карседо

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказлся о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

Голкипер играл за красно-белых в 2012 году, когда испанец работал в московском клубе помощником Унаи Эмери.

– Дмитрий Гунько рассказывал, что Карседо очень активно участвовал в тренировочном процессе того «Спартака». Можете что‑то такое вспомнить?

– Мне очень сложно было уследить эти моменты, потому что вратари тренируются отдельно. Есть какие‑то общекомандные удары, тактика, но это не 100% всего времени. Честно, ничего такого не помню. Это было давно.

– Какое будущее у «Спартака» с таким тренером?

– Сложно говорить, это же «Спартак», постоянные качели, а уже хочется стабильности. Мне кажется, история с назначением Карседо неплохая. Думаю, он вырос как личность, его результаты говорят сами за себя, ментально все будет выдерживать.

– Такой эмоциональной истории, как с Деяном Станковичем, не будет?

– Все зависит от результата. Будут побеждать, значит, не надо так скакать. Хотя у Андрея Талалаева есть с этим проблемы, несмотря на то, что «Балтика» хорошо играет. Но это эмоции. Он сам говорит, что в игре его лучше не трогать, он не всегда справляется с эмоциями.

– Смогут ли красно‑белые бороться с Карседо за чемпионство?

– Не в этом сезоне. В следующем, если дадут время, почему бы и нет.