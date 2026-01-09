Академия Зобнина прервала сборы после инцидента с отравлением

Футболисты и тренеры академии капитана «Спартака» Романа Зобнина досрочно завершили сборы в Сочи после инцидента с отравлением.

«Мы улетаем домой. Сборы закончились для нас раньше времени. Тренерский штаб во главе с Романом Сергеевичем в связи со сложившейся обстановкой принял решение прекратить учебно-тренировочный процесс в гостинице «ЛОО-Арена» досрочно.

Все живы и на 95% здоровы. Благодарим Романа Сергеевича за то, что принял решение и взял на себя все расходы в плане вывоза детей со сборов.

Совсем скоро мы расскажем то, как все было на самом деле», – говорится в сообщении Центра футбольной подготовки Романа Зобнина.