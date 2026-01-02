Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев ответил, подойдет ли Талалаев «Спартаку»

2 января, 22:55
8

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к возможному приглашению в московский клуб главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Самая неожиданная команда наверху таблицы – «Балтика». Как вам этот феномен?

– Отличная тренерская работа, сейчас для меня лучший тренер – как раз Талалаев. Андрей потрясающе управляет командой, по сути со средним составом, который при другом исходе боролся бы за выживание, сейчас опережает «Спартак», «Динамо» и наравне сражается с любой командой, в том числе чемпионом.

Допускаю, что у них результат во второй части сезона просядет – все-таки в футбол они играют очень энергозатратный, но «Балтика» уже всем все доказала. Это и близко не мальчики для битья, как кто-то мог подумать, когда они только поднялись из Первой лиги.

– Талалаеву пора на повышение в «Спартак»?

– Возможно, в будущем он заслужит это своей работой. «Спартаку» нужен опытный специалист, Андрей – крепкий тренер со своими идеями и убеждениями. При нем футболисты точно будут «кулаком», биться в каждом матче. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» тренировал наш специалист.

  • «Балтика» ушла на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Они опережают «Спартак» на 6 баллов.

Еще по теме:
Ловчев – о новом тренере «Спартака»: «Приехал очередной Старик Хоттабыч» 17
Ловчев высказался о возможном назначении Моуринью в «Спартак» 9
Ловчев назвал два клуба, разочаровавших его в 2025 году 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей Ловчев Евгений
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СПОРТ 21 века
1767387351
Хотеть не вредно. А Талалаеву хотелось бы с Балтикой выиграть золотые медали и выиграть кубок страны. Это ведь тоже мечта, и мечтать ему никто не запрещает. Чтобы в Спартак приходили такие люди, как Талалаев, клубу нужно будет в корне менять систему управления. Выгонять буквально всех, в том числе и лукойловцев. Тогда, может быть, спустя время в Спартак вернутся его истинные традиции, в том числе и на тренерском поприще. А пока такому Спартаку выше, чем Александр Мостовой, будет жирно. Вот пока валяется Александр на обочине без дела, можно подобрать, попробовать, вдруг аура счастливая...
Ответить
FWSPM
1767391300
так не скажешь пробовать надо
Ответить
subbotaspartak
1767411166
Талалай, Талалай - кого хочешь выбирай. Я люблю конечно всех, но Спартак конечно... смех...Грех смеяться над больными людьми (Пациент из психбольницы у "Шурика")
Ответить
Литейный 4 (returned)
1767422397
Спартак это понижение в классе и унижение. Гыгыгы
Ответить
bashnat013
1767428013
Чтоб тренировал наш специалист, а он у вас был хоть один?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1767443181
Талалаев молодец, но, к сожалению, это не игра вдолгую. ((
Ответить
zigbert
1767446983
А надо ли спешить. Посмотрим итоговое место Балтики по окончании сезона.
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
4
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
10
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Фото«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 