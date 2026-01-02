Ловчев ответил, подойдет ли Талалаев «Спартаку»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к возможному приглашению в московский клуб главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Самая неожиданная команда наверху таблицы – «Балтика». Как вам этот феномен?

– Отличная тренерская работа, сейчас для меня лучший тренер – как раз Талалаев. Андрей потрясающе управляет командой, по сути со средним составом, который при другом исходе боролся бы за выживание, сейчас опережает «Спартак», «Динамо» и наравне сражается с любой командой, в том числе чемпионом.

Допускаю, что у них результат во второй части сезона просядет – все-таки в футбол они играют очень энергозатратный, но «Балтика» уже всем все доказала. Это и близко не мальчики для битья, как кто-то мог подумать, когда они только поднялись из Первой лиги.

– Талалаеву пора на повышение в «Спартак»?

– Возможно, в будущем он заслужит это своей работой. «Спартаку» нужен опытный специалист, Андрей – крепкий тренер со своими идеями и убеждениями. При нем футболисты точно будут «кулаком», биться в каждом матче. Мне бы хотелось, чтобы «Спартак» тренировал наш специалист.