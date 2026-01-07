Раскрыт новый инвестор ЦСКА

Стало известно об увеличении финансового присутствия Алексея Репика в бюджете ЦСКА.
Бизнесмена из рейтинга Forbes-2023 называют новым инвестором столичного клуба.
«Недавний переход Максима Воронова из «Урала» стал первой сделкой с участием Репика.
С Репиком клуб сможет в перспективе мощно усиливаться – до конца трансферного окна ЦСКА хочет дожать переход Баринова», – сообщил источник.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 36 очками в 18 турах.
- Отставание от лидера чемпионата – 4 балла.
- Летом армейцы потратили на трансферы 16,29 млн евро.
Источник: «Мяч.ру»