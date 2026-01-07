Введите ваш ник на сайте
Раскрыт новый инвестор ЦСКА

7 января, 19:50
6

Стало известно об увеличении финансового присутствия Алексея Репика в бюджете ЦСКА.

Бизнесмена из рейтинга Forbes-2023 называют новым инвестором столичного клуба.

«Недавний переход Максима Воронова из «Урала» стал первой сделкой с участием Репика.

С Репиком клуб сможет в перспективе мощно усиливаться – до конца трансферного окна ЦСКА хочет дожать переход Баринова», – сообщил источник.

  • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 36 очками в 18 турах.
  • Отставание от лидера чемпионата – 4 балла.
  • Летом армейцы потратили на трансферы 16,29 млн евро.

Источник: «Мяч.ру»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Интерес
1767806218
Ну пофантазируйте ещё.
Ответить
Император Бомжей
1767807006
ЦСКА теперь начнет тратить? Не похоже на них)) Хотя прикольно, когда у клубов появляются большие деньги)) Может теперь ЦСКА Холланда прикупит за 250 лямов, отличный нап. Надо брать, деньги то теперь есть)))
Ответить
brаtskij
1767813107
Нам такой пацан нужен с состоянием 3 миллиарда зелени, а может и больше.
Ответить
Mirak92
1767813155
А вот это звоночек, ЦСКА превратиться в Динамо. Один Орешкин клуб потопил, еще его приятели окончательно добьют клуб. Лучше бы Гинер рулил по полным активам(
Ответить
