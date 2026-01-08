Агент Дивеева отреагировал на информацию о медосмотре игрока в «Зените»

Агент Олег Ерeмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал на новость о том, что игрок уже прошeл медосмотр для перехода в «Зенит».
«Я не знаю, кто там дал информацию об успешном прохождении медосмотра Дивеева перед трансфером в «Зенит». Я ничего такого не говорил. У [журналиста Максима] Квятковского и спрашивайте – он всe знает, наверное. У меня много информации, но вам я еe не сообщу. Пока без комментариев», – сказал Ерeмин.
- Сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на нападающего Лусиано Гонду с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба.
- 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.
Источник: «Чемпионат»