Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории

Златан Ибрагимович ответил, какого игрока считает лучшим в истории футбола.
«Для меня Роналдо был и остается лучшим футболистом всех времен. Есть много великих игроков, но для меня он номер один.
Когда Роналдо играл, не было ютуба или соцсетей. Приходилось идти в библиотеку, искать видео, чтобы посмотреть на его дриблинг и движения.
Я хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом, благодаря Мохаммеду Али и Роналдо, я выработал свой собственный стиль», – рассказал Ибрагимович.
- Роналдо – 2-кратный чемпион мира и 2-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Бразилец выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс».
- Он закончил профессиональную карьеру в 2011 году.
Источник: Sky Sport Italia