Ибрагимович назвал лучшего футболиста в истории

Златан Ибрагимович ответил, какого игрока считает лучшим в истории футбола.

«Для меня Роналдо был и остается лучшим футболистом всех времен. Есть много великих игроков, но для меня он номер один.

Когда Роналдо играл, не было ютуба или соцсетей. Приходилось идти в библиотеку, искать видео, чтобы посмотреть на его дриблинг и движения.

Я хотел научиться этим трюкам. Каким-то образом, благодаря Мохаммеду Али и Роналдо, я выработал свой собственный стиль», – рассказал Ибрагимович.