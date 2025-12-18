Бубнов нахамил тренеру РПЛ

Бывший спартаковец Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» прокомментировал пребывание главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского в Англии.

– Не верите в Шпилевского?

– Не.

– А он сейчас ездил на матчи АПЛ.

– А зачем?

– Набрался опыта.

– Да? А чего он, по телевизору не мог набраться? Оделся как английский болельщик, что-то там показывает, стоит.

– А что такого?

– Да ничего, понты, e-моe. Ты на матче не увидишь того, что тебе нужно как тренеру, что покажут по телевизору. Потому что по телевизору повторы прокрутят 1000 раз и так далее. Самое главное, что он набрался там идей! Каких идей (смеeтся)?

Включай каждый тур [по телевизору] любого чемпионата. Французский, «ПСЖ» там смотри, «Сити» смотри в английском, «Реал» и «Барселона» – испанский, немецкий – «Бавария». И набирайся мыслей! На худой конец, «Лейпциг» свой поганый смотри.