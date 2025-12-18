Газизов отреагировал на новость о приглашении Евсеева в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном назначении Вадима Евсеева.

Ранее главного тренера новороссийского «Черноморца» назвали самой вероятной кандидатурой для клуба из Дагестана.

– Действительно ли «Динамо Мх» рассматривает Евсеева на пост главного тренера?

– Это какая‑то скрытая реклама или лоббирование. Мне кажется, клуб уже ответил на вопрос о будущем главном тренере довольно‑таки корректно.

Как объявим имя нового тренера, расскажем, почему и для чего мы его назначили.