Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»

Вчера, 18:02
2

В «Динамо Мх» продолжается поиск главного тренера. Наиболее вероятный кандидат – Вадим Евсеев из «Черноморца».

«После отказа Слишковича самой вероятной кандидатурой выглядит Евсеев. Работал с Гаджиевым, работал с Газизовым – и оба раза было неплохо.

Говорят, есть еще один кандидат, но кто бы он ни был – выбор, по сути, невелик.

В «Черноморце» Евсеев отработал в этом сезоне ударно – но слишком сложная ситуация в клубе», – написал телеведущий Илья Казаков.

  • 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
  • Евсеев принял «Черноморец» по ходу сезона.
  • Новороссийцы идут в Первой лиге на 12-м месте.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Черноморец Динамо Мх Евсеев Вадим
рылы
1765985219
уж полчаса почти прошло с выхода новости - и никто ещё не написал ту самую цитату евсеева. непорядок.
Ответить
Desma
1765993919
"В «Черноморце» Евсеев отработал в этом сезоне ударно"? 9 поражений, отрицательная разница забитых и пропущенных мячей, после 21 тура 12-е место, 4 очка отделяют от пердива, и похоже в первую 10-ку по итогам сезона команда не попадёт, и это называется удачная тренерская работа!?
Ответить
