Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»

В «Динамо Мх» продолжается поиск главного тренера. Наиболее вероятный кандидат – Вадим Евсеев из «Черноморца».
«После отказа Слишковича самой вероятной кандидатурой выглядит Евсеев. Работал с Гаджиевым, работал с Газизовым – и оба раза было неплохо.
Говорят, есть еще один кандидат, но кто бы он ни был – выбор, по сути, невелик.
В «Черноморце» Евсеев отработал в этом сезоне ударно – но слишком сложная ситуация в клубе», – написал телеведущий Илья Казаков.
- 9 декабря попечительский совет клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.
- Евсеев принял «Черноморец» по ходу сезона.
- Новороссийцы идут в Первой лиге на 12-м месте.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова