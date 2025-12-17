Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»

В «Динамо Мх» продолжается поиск главного тренера. Наиболее вероятный кандидат – Вадим Евсеев из «Черноморца».

«После отказа Слишковича самой вероятной кандидатурой выглядит Евсеев. Работал с Гаджиевым, работал с Газизовым – и оба раза было неплохо.

Говорят, есть еще один кандидат, но кто бы он ни был – выбор, по сути, невелик.

В «Черноморце» Евсеев отработал в этом сезоне ударно – но слишком сложная ситуация в клубе», – написал телеведущий Илья Казаков.