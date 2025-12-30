Селюк объяснил, почему Евсеева назначили в махачкалинское «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал причину приглашения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо Мх».
«Евсеев полностью человек Гаджиева. Он у него работал в «Амкаре». Гаджиев его знает, доверяет, поэтому и взял.
Евсеев будет исполнять все его желания. Это естественный выбор для клуба. Я не думаю, что в игре будут какие-то изменения.
Там всe равно всем руководит Гаджиев. Линия будет одна, которую выбрал он», – сказал Селюк.
- «Динамо Мх» занимает 13-е место в РПЛ после 18 туров.
- Предыдущим местом работы Евсеева был «Черноморец».
- Ранее тренер работал в РПЛ в «Уфе» и «Факеле».
Источник: Legalbet