Селюк объяснил, почему Евсеева назначили в махачкалинское «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал причину приглашения Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо Мх».

«Евсеев полностью человек Гаджиева. Он у него работал в «Амкаре». Гаджиев его знает, доверяет, поэтому и взял.

Евсеев будет исполнять все его желания. Это естественный выбор для клуба. Я не думаю, что в игре будут какие-то изменения.

Там всe равно всем руководит Гаджиев. Линия будет одна, которую выбрал он», – сказал Селюк.