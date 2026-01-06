Введите ваш ник на сайте
Кержаков попал в список должников

6 января, 16:38
2

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков должен деньги. В списке должников оказалась фирма, большей частью которой он владеет.

«Компания «Сервис эколоджи», в которой у футболиста 56%-ная доля, четыре месяца не платила за аренду офисов в Санкт-Петербурге.

На организацию подали в суд в июне 2025 года. Согласно иску, фирма сняла помещение в октябре 2024-го, но уже в ноябре перестала оплачивать счета. Так продолжалось до марта – и образовался долг 160 тысяч рублей. По решению суда помимо основной суммы контора обязана перевести арендодателю 35 тысяч неустойки и 13 тысяч за госпошлину», – написал источник.

  • У 38-летнего Кержакова 0 матчей в сезоне.
  • Контракт истекает летом.
  • Кержаков 6 раз становился чемпионом России.

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1767715088
Прямо-таки футбольная Долина, понимаешь ли)
Ответить
Интерес
1767724396
Миллионеры-нищеброды, они такие...Из прыгунов-плясунов и певцов ртом кого не возьми-все должны государству,партнёрам, жёнам,любовницам и просто неизвестным людям.Известными те становятся только усилиями судебных приставов.
Ответить
