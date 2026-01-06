Кержаков попал в список должников

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков должен деньги. В списке должников оказалась фирма, большей частью которой он владеет.

«Компания «Сервис эколоджи», в которой у футболиста 56%-ная доля, четыре месяца не платила за аренду офисов в Санкт-Петербурге.

На организацию подали в суд в июне 2025 года. Согласно иску, фирма сняла помещение в октябре 2024-го, но уже в ноябре перестала оплачивать счета. Так продолжалось до марта – и образовался долг 160 тысяч рублей. По решению суда помимо основной суммы контора обязана перевести арендодателю 35 тысяч неустойки и 13 тысяч за госпошлину», – написал источник.