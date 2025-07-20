Кержаков рассказал о мотивации «Зенита» бороться за чемпионство в новом сезоне

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от выступлений команды в новом сезоне.
– Впервые за много лет «Зенит» стартует в Премьер-лиге не в статусе чемпиона. Что это за ощущения?
– Ощущение, что мы должны были начать сезон на неделю раньше – матчем за Суперкубок. Больше никакой разницы.
– Упущенный в прошлом сезоне титул дополнительно мотивирует команду?
– Очень мотивирует. Думаю, многие отвыкли по окончании сезона не праздновать его итоги. Смотреть со стороны, как другие пьют шампанское и курят сигары, не очень приятно.
– Каковы ваши личные ожидания от юбилейного сезона?
– Чемпионство.
- В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место в РПЛ, уступив 1-ю строчку «Краснодару». До этого петербуржцы побеждали в чемпионате России 6 раз подряд.
- В 1-м туре «Зенит» сегодня сыграет с «Ростовом». Начало в 18:00 мск.
Источник: официальный сайт «Зенита»