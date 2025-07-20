Кержаков рассказал о мотивации «Зенита» бороться за чемпионство в новом сезоне

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от выступлений команды в новом сезоне.

– Впервые за много лет «Зенит» стартует в Премьер-лиге не в статусе чемпиона. Что это за ощущения?

– Ощущение, что мы должны были начать сезон на неделю раньше – ​матчем за Суперкубок. Больше никакой разницы.

– Упущенный в прошлом сезоне титул дополнительно мотивирует команду?

– Очень мотивирует. Думаю, многие отвыкли по окончании сезона не праздновать его итоги. Смотреть со стороны, как другие пьют шампанское и курят сигары, не очень приятно.

– Каковы ваши личные ожидания от юбилейного сезона?

– Чемпионство.