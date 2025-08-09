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  • Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела

Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела

9 августа 2025, 01:00
3

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о реакции команды на ситуацию с Венделом.

  • Бразилец хотел этим летом уйти из клуба.
  • Из-за этого он пропустил всю предсезонную подготовку.
  • Вендел отыграл 149 минут в новом сезоне без голевых действий.

– В «Зенит» вернулся Вендел. Сергей Семак сказал, что команда воспринимает его именно как Вендела. А что это значит?

Нечто вроде «блудный сын, который вернулся» (улыбается). Но если серьезно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально.

Где‑то, возможно, не договорились, из‑за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Вендел
Комментарии (3)
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Каратель помойников
1754706206
Сельедерей,впрочем как и вся зинка просто сглотнули
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subbotaspartak
1754709909
К нам приехал, к нам приехал...очень Вендел дорогой... Пей до дна, пей до дна...
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Plyash
1754728114
Блудный сын , чего уж тут , а значит любимый . Всё прощено ...
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