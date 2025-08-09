Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о реакции команды на ситуацию с Венделом.

Бразилец хотел этим летом уйти из клуба.

Из-за этого он пропустил всю предсезонную подготовку.

Вендел отыграл 149 минут в новом сезоне без голевых действий.

– В «Зенит» вернулся Вендел. Сергей Семак сказал, что команда воспринимает его именно как Вендела. А что это значит?

– Нечто вроде «блудный сын, который вернулся» (улыбается). Но если серьезно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально.

Где‑то, возможно, не договорились, из‑за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее.