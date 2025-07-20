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Кержаков объяснил, почему решил продолжить карьеру

Сегодня, 14:43
4

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, почему передумал завершать карьеру после прошлого сезона.

– Вы говорили, что сезон‑2024/25 с большой вероятностью станет для вас последним. Мы очень рады, что не стал. А в чем причина? Появилось ощущение какой-то недосказанности?

– Нет. Конечно, мне хотелось закончить карьеру на мажорной ноте, чемпионством. Тем не менее, когда начался отпуск, я уже думал, что всe. Но в последний день позвонил Александр Иванович Медведев. Мы поговорили, и он предложил продлить контракт еще на год. Всe на флажке произошло.

– Вам легко далось это решение?

– Честно говоря, я некоторое время размышлял. Головой-то уже отключился – ​занимался учебой, готовил портфолио на тренерскую категорию. Предложение Александра Ивановича стало неожиданным.

– Чувствуете потенциал и готовность делиться опытом с людьми, которые младше вас?

– Наверное, об этом лучше будет поговорить в процессе. Сейчас я снова переключился на режим игрока.

– Переключиться было сложно?

– После разговора с Александром Ивановичем я думал об этом целый день, хотя слово уже дал и отматывать назад не собирался. Но поначалу было очень тяжело на сборах: на первой неделе тренировок с командой старые болячки стали о себе напоминать.

– Сейчас как ваше физическое состояние?

– Тьфу-тьфу-тьфу, даже не ожидал, что так будет. Прямо второе дыхание какое-то.

  • 38-летний Кержаков в прошлом сезоне не сыграл ни одного официального матча за «Зенит».
  • Он дебютировал в первой команде петербуржцев в 2015 году.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
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Комментарии (4)
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boris63
1753012692
Разве плохо перед тем как повесить бутсы на гвоздик, получать ещё сезон не хилую зарплату, сидя на лавке.
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Номэд
1753013155
Думает на лавке сезон просидеть и получить медальку. Какой позор.
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