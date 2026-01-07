ЦСКА решил срочно избавиться от легионера, купленного за 8,5 миллиона

Нападающий Адольфо Гайч не будет играть в России в весенней части сезона-2025/26.

26-летний аргентинец оказался не нужен ни ЦСКА, ни «Крыльям Советов», арендовавшим его в конце августа.

Армейцы решили выплатить форварду 15 миллионов рублей [оклад за 1,5 месяца], чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт, истекающий через полгода.