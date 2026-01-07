Введите ваш ник на сайте
  ЦСКА решил срочно избавиться от легионера, купленного за 8,5 миллиона

ЦСКА решил срочно избавиться от легионера, купленного за 8,5 миллиона

7 января, 23:42
9

Нападающий Адольфо Гайч не будет играть в России в весенней части сезона-2025/26.

26-летний аргентинец оказался не нужен ни ЦСКА, ни «Крыльям Советов», арендовавшим его в конце августа.

Армейцы решили выплатить форварду 15 миллионов рублей [оклад за 1,5 месяца], чтобы досрочно расторгнуть с ним контракт, истекающий через полгода.

  • В 2020 году ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
  • В составе московской команды он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 39 матчах.
  • Футболист уходил в аренду 6 раз.
  • Сообщалось об интересе к нему со стороны аргентинского клуба «Тальерес де Кордоба».

В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча 4
В «Крыльях Советов» жалеют о трансфере игрока ЦСКА 6
Агент Гайча высказался о будущем игрока в «Крыльях Советов» 1
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Гайч Адольфо
Император Бомжей
1767819744
Честно сказать, не понятно зачем так делать, с учетом того, что у ЦСКА нет нападающих, от слово совсем)) Да купили молодого напа из Урала, но то что он заиграет ещё не факт, а так на скамейке Адольфо мог посидеть еще пол года. За бесплатно выгнали, еще и 15 лямов отдали, а могли дать шанс)))
Ответить
Интерес
1767820115
Да его толком, кроме Турции, где он везде под десятку за сезон забивал, и не пробовали.Мало? А свои и нынешние больше забивают? Был суперфорвард Дивеев, но его продают.
Ответить
ScarlettOgusania
1767820119
грамАтный манагерский ход конём, даже круче, чем обмен Дивеева на гондоу...))
Ответить
Snek
1767835396
Макс Орешкин купил норм игроков нам, до сих пор не можем из команды выгнать :)))
Ответить
boris63
1767837165
Молодец, вот это подоил Армейцев, зарплата то большая.
Ответить
Вжыхъ
1767842913
Набрали по объявлению, теперь прогнать не могут;) И так в большинстве команд у нас... Вот Дивеева нафига отдали - вопросец...
Ответить
zigbert
1767870704
Бедный Гайч,сплошные аренды и никакого просвета. Наконец то все останется в прошлом.
Ответить
