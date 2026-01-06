Введите ваш ник на сайте
Новые детали переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову

6 января, 19:38
5

Раскрыты новые подробности диалога ЦСКА и «Локомотива» по полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Локомотив» отклонил уже несколько предложений ЦСКА по выкупу Дмитрия Баринова уже этой зимой.

Сначала «армейцы» предложили 500 тысяч евро, потом в предложение добавили бонусы, а потом и еще немного улучшили свое предложение. Пока все эти варианты не устроили руководство «Локомотива». К слову, выкупная стоимость Баринова, прописанная у него в контракте – 20 миллионов евро (но понятно, что даже 10 процентов от такой суммы в сложившейся ситуации никто не предложит)» – написал источник.

  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Срок нынешнего контракта игрока с красно-зелеными истекает 30 июня 2026 года.
  • Баринов всю карьеру проводит в «Локо».

В АЕКе отреагировали на информацию об интересе к Баринову
Канчельскис объяснил, почему Баринов готов уйти из «Локомотива» в ЦСКА 9
Титову предлагали перейти из «Спартака» в другой московский клуб: «Для меня это дико» 2
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Semenycch
1767718178
На месте руководства Локо я бы даже и говорить не стал об этом трансфере иначе, как за полную сумму прописанную в контракте!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1767722320
ЦСКА провоцируют всех чтобы перешли к ним бесплатно...общее презрение к ЦСКА -У С..И
Ответить
Lesnik_72
1767788760
Я думаю ЦСКА нужно искать другого "Баринова". Этим пусть Локо подавится. На нём свет клином сошёлся что ли?!
Ответить
