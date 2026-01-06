Новые детали переговоров ЦСКА и «Локо» по Баринову

Раскрыты новые подробности диалога ЦСКА и «Локомотива» по полузащитнику Дмитрию Баринову.

«Локомотив» отклонил уже несколько предложений ЦСКА по выкупу Дмитрия Баринова уже этой зимой.

Сначала «армейцы» предложили 500 тысяч евро, потом в предложение добавили бонусы, а потом и еще немного улучшили свое предложение. Пока все эти варианты не устроили руководство «Локомотива». К слову, выкупная стоимость Баринова, прописанная у него в контракте – 20 миллионов евро (но понятно, что даже 10 процентов от такой суммы в сложившейся ситуации никто не предложит)» – написал источник.