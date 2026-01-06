Введите ваш ник на сайте
Смородская ответила, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева

6 января, 23:34
8

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

  • В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.
  • Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

«Зенит» выиграет от этого обмена. Клубу нужны отличные русские футболисты, и команда пополнилась таким игроком.

Меня пугает его травматичность, но такое бывает. Игорь склонен к травмам.

Что касается Гонду, то я не верю в него в ЦСКА. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что он проявит себя в столичной команде», – заявила Смородская.

Еще по теме:
Смородская: «В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо» 4
Смородская – о Карседо: «Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех» 9
Смородская раскритиковала «Спартак»: «Это очень стремная политика клуба» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано Смородская Ольга
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1767732252
Всё, споры окончены, вердикт вынесен!
Ответить
FCSpartakM
1767733807
Сама себя опровергает, вроде нужен, а вроде травмы
Ответить
Алим Терек
1767742104
нужно спросить какого нить папуаса,он точно ответит кому кто выгоден
Ответить
boris63
1767750317
Кому интересно её мнение, спросите лучше Петросяна?
Ответить
рылы
1767753044
да кони выиграют, к гадалке не ходи. а семак зимой завезёт нового нападающего из бразилии. тьфу.
Ответить
Император Бомжей
1767759757
Великий знаток футбола Смородская))) В целом то она права, что Зениту тут повыгоднее, но на счет Гонду в ЦСКА я с ней не согласен, может попрёт)))
Ответить
САДЫЧОК
1767771847
Вот такие проходимцы в лице Смородской управляют и управляли нашим футболом. Видно любому нормальному эксперту, что этот обмен Отличного нападающего на хрустальное бревно.
Ответить
Император 1
1767777944
Даже до этой ду.ры дошло
Ответить
18+
  • Читайте нас: 