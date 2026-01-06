Смородская ответила, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».
- В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.
- Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки.
- 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.
- 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.
«Зенит» выиграет от этого обмена. Клубу нужны отличные русские футболисты, и команда пополнилась таким игроком.
Меня пугает его травматичность, но такое бывает. Игорь склонен к травмам.
Что касается Гонду, то я не верю в него в ЦСКА. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что он проявит себя в столичной команде», – заявила Смородская.
Источник: Metaratings