Смородская объяснила, почему Карседо возглавил «Спартак»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».
«Быть помощником тренера и быть главным – это две большие разницы. Чемпионат Кипра очень слабый.
У «Спартака» какие-то метания. Они методически не понимают, кто им нужен, какой тренер подойдет.
У человека нет опыта большого чемпионата и самостоятельной работы. Работа с Эмери не поможет ему. Помощников всегда много, но только единицы становятся хорошими тренерами.
Думаю, что он намного больше озабочен деньгами, чем работой. В чемпионате Кипра ничего не платят, а тут миллионы. Даже если его выгонят, то деньги будут в кармане», – сказала Смородская.
- Карседо назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: Metaratings