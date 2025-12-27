Смородская назвала событие, которое выбьет «Локомотив» из чемпионской гонки

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала клуб не продавать полузащитника Алексея Батракова зимой.

«Думаю, никто Батракова никуда не продаст. Его возможный уход этой зимой поставит крест на чемпионских амбициях клуба. Все-таки три очка – очень маленькое отставание, поэтому можно говорить, что «Локомотив» участвует в чемпионской гонке.

Время для ухода Батракова рано или поздно наступит, но вряд ли в ближайшее трансферное окно. Играть некому будет, если он уйдет», – сказала Смородская.