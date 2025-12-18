Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов – о Карпине: «Естественно, мы не друзья»

18 декабря, 22:59
5

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях с Валерием Карпиным.

– Фамилия Карпина довольно часто возникает рядом с вашей. Какие у вас с ним отношения?

– У меня с ним абсолютно нормальные отношения. Я его, кстати, видел в таком траурном месте, потому что хоронили Никиту Павловича Симоняна.

Я его спросил не как кто выиграл, а спросил, нормально ли дома, как семья. Он сказал, окей. Вот такие отношения.

Естественно, мы не друзья, мы не дружим, но у меня никакого негатива нет.

  • Карпин в 2021 году сменил Черчесова в сборной России.
  • Оба тренера – бывшие спартаковцы.

Еще по теме:
Черчесов: «Мне конкретно звонили из двух европейских клубов» 8
Черчесов – о своих ошибках: «Это называется просчет» 5
Черчесов ответил, чем сборная России на ЧМ-2018 была лучше команды, выигравшей бронзу Евро-2008 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Черчесов Станислав Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766088788
ещё бы вы были друзьями. ССаЧ, как известно, разводит всяческих форелей и осетров. возможно даже карпов. рыбнадзора на тебя нет! а если и есть - то отделываешься взяткой.
Ответить
Garrincha58
1766114179
в спорте и тем более в футболе разве есть друзья?
Ответить
FFR
1766124600
Почему должны быть плохие отношение, что им делить?
Ответить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
«Зенит» и ЦСКА меняются игроками, Кержаков «забил» еще один гол за сборную, новый претендент на Чалова и другие новости
01:35
Примера. «Реал» оказался сильнее «Севильи» (2:0) в большинстве, Мбаппе забил в день рождения
01:02
Мнение Челестини по обмену Дивеева на Гонду
00:31
7
Раскрыта сумма, которую «Зенит» доплатит ЦСКА за Дивеева в рамках обмена
Вчера, 23:52
8
Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит»
Вчера, 23:19
11
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит»
Вчера, 22:59
2
Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева
Вчера, 22:14
4
Кремль отреагировал на героическую серию пенальти Сафонова
Вчера, 22:04
2
Все новости
Все новости
Титов анонсировал отъезд легионеров из «Спартака»
00:09
2
Талалаев признался в матерной речи в адрес «Спартака»
Вчера, 23:35
3
Стало известно, почему Дивеев согласился перейти в «Зенит»
Вчера, 23:19
11
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит»
Вчера, 22:59
2
Агент предложил 2 европейские страны для продолжения карьеры Соболева
Вчера, 22:14
4
Российские клубы заинтересованы в Азмуне
Вчера, 21:44
2
Ташуев прокомментировал готовящийся трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА
Вчера, 21:25
2
Силкин объяснил провал Карпина в «Динамо»
Вчера, 20:45
3
Кержаков прокомментировал возможное возвращение в сборную России
Вчера, 20:29
Титов высказался о потенциальных трансферах Баринова и Батракова в «Спартак»
Вчера, 20:13
3
Назван игрок «Зенита», у которого не сложились отношения с Семаком
Вчера, 19:22
8
Егоров определил, кто более достоин звания лучшего бомбардира сборной – Дзюба или Кержаков
Вчера, 19:05
2
4 игрока покинут «Оренбург» зимой
Вчера, 18:20
Назван еще один клуб РПЛ, где Чалов может оказаться зимой
Вчера, 18:12
6
Агент Дивеева высказался о приближающемся обмене игрока в «Зенит»
Вчера, 17:55
3
Мостовой прокомментировал возвращение Кержакову рекорда по голам за сборную
Вчера, 17:23
2
Реакция агента Дивеева на подготовку трансфера в «Зенит»
Вчера, 17:05
2
«Зенит» и ЦСКА близки к обмену игроками – все стороны готовы
Вчера, 16:46
27
Кержаков – о возвращении рекорда: «Не сомневался в компетенции ФИФА»
Вчера, 16:36
3
«Зенит» ведет активную работу по трансферу россиянина из ЦСКА
Вчера, 16:22
8
Спартаковец Барко – в шорт-листе клуба Серии А
Вчера, 16:16
5
Фанаты «Зенита» глумятся над Дзюбой из-за потери рекорда
Вчера, 16:02
15
Дзюбе и Кержакову предложили провести бой за звание лучшего бомбардира сборной России
Вчера, 15:34
2
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
Вчера, 15:14
6
Президент «Динамо Мх» высказался о возможном назначении Евсеева
Вчера, 15:01
1
Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России
Вчера, 14:51
6
Евсеев прокомментировал информацию о назначении в «Динамо Мх»
Вчера, 14:37
ВидеоДзюба вновь надел форму «Спартака»
Вчера, 14:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 