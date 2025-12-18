Черчесов – о Карпине: «Естественно, мы не друзья»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях с Валерием Карпиным.

– Фамилия Карпина довольно часто возникает рядом с вашей. Какие у вас с ним отношения?

– У меня с ним абсолютно нормальные отношения. Я его, кстати, видел в таком траурном месте, потому что хоронили Никиту Павловича Симоняна.

Я его спросил не как кто выиграл, а спросил, нормально ли дома, как семья. Он сказал, окей. Вот такие отношения.

Естественно, мы не друзья, мы не дружим, но у меня никакого негатива нет.