Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ

Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ

Сегодня, 12:05
6

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высаазалс о недостатке экспертизы в работе детско-юношеских футбольных школ.

– Талантливых юных футболистов в стране было всегда предостаточно. Многим пророчили блестящую карьеры. Но при переходе во взрослый футбол они куда-то пропадают. Какие главные ошибки на этом этапе?

– Самая главная ошибка – не хватает тренерских кадров в детских спортшколах. Работают люди с ограниченным пониманием, что нужно для подготовки юных футболистов.

Когда я начинал юношей в ФШМ, то нас тренировал сам Константин Иванович Бесков. Помогал ему заслуженный мастер спорта Анатолий Михайлович Акимов. А в школе «Спартака» тренировали Михаил Огоньков, Николай Дементьев, Игорь Нетто

Сегодня в школах и академиях среди тренеров вы видите ветеранов такого уровня? Разве что Саша Бородюк и Дима Хохлов. Серeжа Овчинников в «Локомотив» тоже старается набирать специалистов, которые не только рассказать, но и показать могут, как играть в футбол.

Буквально вчера мы с Юрой Сeминым как раз обсуждали, кто из бывших известных игроков сегодня работает в школе «Реала». Например, легендарный Рауль там отвечает за второй этап подготовки игроков среднего школьного возраста.

Представляете, если у нас школы и академии пойдут Титов, Аленичев, Мостовой и другие ветераны, которые по телевизору рассказывают, как надо играть в футбол. Так пусть лучше не рассказывают, а учат мальчишек премудростям игры.

Сейчас очень много интересных детских турниров между академиями и школами. Но очень мало специалистов. На такие маленькие зарплаты пойдут работать только энтузиасты. Надо укреплять этот сектор. У нас в спортшколах работает около 2 тысяч человек. Для сравнения: в Германии – свыше 10 тысяч.

– Сейчас много говорят о том, что надо поднимать детский и юношеский футбол. Скажите, что конкретно надо сделать для этого прогресса?

– Надо детско-юношескому футболу придать статус государственной программы. Программы подготовки молодого поколения.

Построить по всей стране детские площадки и стадионы с хорошим покрытием. Положить хорошие зарплаты детским тренерам и руководителям школ. Показать, что государство их уважает, придать этой профессии особый статус. Морально поддержать школы, академии и этих тренеров.

Оторвите от телевизионных каналов «экспертов», которые рассказывают, как надо играть, и отправьте их в спортшколы. Там они принесут гораздо больше пользы.

Еще по теме:
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов 1
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак» 4
Источник: LiveSport.Ru
Россия. Премьер-лига Игнатьев Борис
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1766051161
Конечно разве пойдут они воспитывать мальчишек за копейки, а так пришёл на ТВ посидел в тепле уюте потрепался языком и получил наверняка месячную зарплату тренера в ДЮСШ
Ответить
subbotaspartak
1766054314
Оторвите от телевизионных каналов «экспертов», которые рассказывают, как надо играть, и отправьте их в спортшколы. Там они принесут гораздо больше пользы.... Последнее прикроют...
Ответить
нейтральныйкакникто
1766056190
А кто будет платить деньги ? Государство ? Денег нет , но они пусть держатся !У государства другие планы на деньги!К тому же - у ПЕЛЕ были в детстве и юности , великие тренеры-футболисты?
Ответить
andr45
1766061463
Очень сомневаюсь, что все эти никчемушники типа Корнеева, Радимова, Семшова и прочих, доказавшие свое ничтожество, могут быть где-либо полезными) Их максимум - — это злорадствовать, злобствовать и клеветать по заготовленным методичкам в адрес «Спартака»)
Ответить
mab1011
1766062976
Да пусть лучше языки чешут у Черданцева за рекламные пельмени. Чему они могут научить? После них молодёжь и академию не закончит...
Ответить
Главные новости
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
20:20
1
Станкович договорился с новым клубом
20:08
2
Реакция Карпина на перформанс Сафонова в финале Межконтинентального кубка
19:57
Названа команда, которую возглавит Зидан
19:45
Радимов объяснил феерию Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
18:53
2
Известен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
18:41
ВидеоБолельщики «Манчестер Юнайтед» потребовали трансфер Сафонова
18:12
5
Во Франции появился спрос на российское гражданство после перформанса Сафонова
17:44
6
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Видео«Мотя! Мотя!»: во Франции посвятили Сафонову песню
17:01
1
Все новости
Все новости
Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан
19:29
Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака
19:13
3
Ташуев описал Челестини двумя словами
18:28
Орлов сравнил Талалаева с Лобановским
18:03
1
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
17:30
4
Бубнов высказался о потенциальном назначении Семака в сборную России
17:11
2
Стало известно, заинтересован ли «Спартак» в возвращении Жиго
16:52
4
«Локо» ответил на предложение ЦСКА по Баринову
16:28
10
Топ-клубы заинтересованы в Талалаеве
16:10
Новое решение суда по Промесу
15:31
3
Бубнов нахамил тренеру РПЛ
15:22
2
Вердикт КДК по делу о расизме в матче «Краснодар» – ЦСКА
14:29
6
Названа сумма, которую «Крузейро» хочет получить от «Зенита» за Жезуса
14:09
1
Канчельскис рассказал о преимуществах британского паспорта
13:52
3
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
13:40
1
Орлов отметил важность одной из побед «Зенита» в первой части сезона
13:29
Назван новый фаворит в борьбе за место главного тренера «Рубина»
13:18
2
Аршавин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Веру
13:07
2
Безработный Амарал высказался о возвращении в РПЛ
12:56
1
«Спартак» может отдать Заболотного в другой клуб РПЛ
12:25
13
ФотоРПЛ назвала лучшего игрока ноября-декабря
12:16
1
Экс-тренер сборной России сказал, куда следует отправить футбольных экспертов с ТВ
12:05
6
Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе
11:53
7
Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
11:42
2
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак»
11:15
11
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак»
10:50
1
Агент полузащитника «Зенита» рассказал об интересе европейских клубов к игроку
10:36
1
Петржела сказал, стоит ли «Зениту» избавиться от Соболева
10:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 