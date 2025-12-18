Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе

Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе

Сегодня, 11:53
7

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от недавнего посещения базы клуба.

– Как вам экскурсия?

– Прогулялся по всей территории – она просто огромная! Все понравилось, инфраструктура на высшем уровне. У «МЮ» на базе 15 тренировочных полей, топовые тренажерные залы. Помещения как будто в дорогой гостинице, сумасшедший уровень.

– Среди наших клубов базой выделяется «Краснодар». Разница между клубами существенна?

– Думаю, отставание у «Краснодара» совсем небольшое. Насколько знаю, их база полностью соответствует как минимум уровню АПЛ.

– А вообще, насколько Россия отстает от Англии в футбольном плане?

– Минимум лет на 25. Это проявляется во всем: в инфраструктуре, отношении к футболу, в уровне игры. АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто не может с ней сравниться.

Клубы РПЛ могут лишиться 1,3 миллиарда рублей ежегодных доходов
Орлов объяснил, кто и почему должен возглавить «Спартак» 4
В «Торино» высказались о варианте с переходом Илича в «Спартак» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Динамо Бр Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
Цугундeр
1766049873
"АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто не может с ней сравниться.") Домой давай, в Брянск, суета галимая.. Налаживай там. Разъездился, легенда мю- вонючая.
нейтральныйкакникто
1766055718
Россия отстала на25 лет , а Краснодар на НЕБОЛЬШОЕ))!!А как отстали Зенит , Спартак , ЦСКА,Локомотив ???
Spartak_forv@
1766057588
Вечное самоистязание
Интерес
1766066206
То есть, отстала на пару канчельскисов.
boris63
1766066991
Так и хочется спросить, когда Англичане последний раз выигрывали чемпионат Европы или мира?
