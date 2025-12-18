Канчельскис сказал, на сколько лет Россия отстала от Англии в футболе

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от недавнего посещения базы клуба.

– Как вам экскурсия?

– Прогулялся по всей территории – она просто огромная! Все понравилось, инфраструктура на высшем уровне. У «МЮ» на базе 15 тренировочных полей, топовые тренажерные залы. Помещения как будто в дорогой гостинице, сумасшедший уровень.

– Среди наших клубов базой выделяется «Краснодар». Разница между клубами существенна?

– Думаю, отставание у «Краснодара» совсем небольшое. Насколько знаю, их база полностью соответствует как минимум уровню АПЛ.

– А вообще, насколько Россия отстает от Англии в футбольном плане?

– Минимум лет на 25. Это проявляется во всем: в инфраструктуре, отношении к футболу, в уровне игры. АПЛ в этом плане давно шагает вперед, никто не может с ней сравниться.